Продовження війни "в осяжному майбутньому": про що свідчить одіозна заява Пєскова

У Кремлі зробили чергову цинічну заяву про війну проти України. Речник диктатора Дмітрій Пєсков мовив буцімто Росія хоче контролювати усі українські регіони, які раніше вписали до російської конституції.

Крім того, у країні-терористці не бачать підстав для мирної угоди з Україною, і пригрозили "продовжувати операцію в осяжному майбутньому". Це 24 Каналу прокоментував керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок.

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Люди з хворою уявою

Плани Кремля щодо контролю над українськими областями не корелюються з тими розмовами, які були озвучені, й з духом розмови, який був на саміті в Саудівській Аравії. Наразі добре зрозуміла позиція багатьох країн й вони розуміють, що співпраця з хворими людьми, такими як Пєсков і Владімір Путін під великим питанням.

Складно характеризувати людей з хворою й вологою уявою. Але я б не говорив, що апетити зменшились. Можливо, завтра Путін скаже, що Пєсков щось переплутав,

– сказав керівник аналітичного центру "Вежа".

На думку Клочка, не варто надавати великого значення цій заяві, бо завтра плани й цілі так званої "СВО" можуть змінитися.

"Куди вітер подув, туди вони й змінилися", – зазначив Клочок.

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На виборах запланована перемога Путіна

До того ж у своїй промові спікер Кремля згадав майбутні президентські вибори, які відбудуться у 2024 році. Їх він назвав "дорогою бюрократією". Західним ЗМІ кремлівський посіпака проговорився, що Путіна знову оберуть президентом держави-агресорки. Диктатор отримає 90% голосів.

"На Росії поступово закручують гайки, а росіяни це все з'їдають. Ще виборча кампанія не розпочалася, а у Кремлі вже знають скільки намалюють відсотків", – додав керівник аналітичного центру "Вежа".

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