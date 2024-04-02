Цинічні обстріли Харківщини: які об'єкти в регіоні опинились під російськими ударами

У Харкові комунальники та екстрені служби працюють над усуненням наслідків від останнього прильоту, який відбувся 31 березня. Вже 4 нових снаряди випустили росіяни по місту.

Їх просто називають КАБами, але насправді це такий невеликий фугасний снаряд, який має діаметр приблизно 30 сантиметрів. Росіяни випускають їх з винищувачів та бʼють по житлових кварталах. Про це 24 Каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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За вечір 31 березня по місту випустили 2 такі снаряди. Загалом кінець березня став характерним й рясним на обстріли цими боєприпасами.

За тиждень, що минув, по Харкову та Харківській області росіяни завдали:

10 ударів з С-300,

3 з Іскандера,

4 плануючі,

15 КАБів.

Це ще не врахована артилерія чи щось менш дрібне. Адже насправді кожного дня на Харківщині страждає від 10 населених й кількість авіаударів тільки збільшується.

Обстріли Харківщини

О 10 ранку 1 квітня росіяни били по Купʼянську й нанесли саме авіаудар. Поранена жінка, якій 57 років. Крім житлових будинків, пошкоджений навчальний заклад.

У Харкові зранку чули віддалений звук вибуху. Це був обстріл Люботина, який не вперше страждає від ударів. Під час попередніх обстрілів там страждали інфраструктурні об'єкти, транспортні й дуже багато навчальних закладів.

Був обстріляний з артилерії Вовчанськ. Знову житловий будинок. Є поранена жінка, якій знадобилася госпіталізація.

Які ще удари здійснювали росіяни