Цинічний удар: у Києві після атаки на АЗС померли двоє людей, зросла кількість постраждалих

Під час російської атаки на Київ 11 вересня під ударом опинилися 2 АЗС. На жаль, не обійшлося без жертв і постраждалих.

Про наслідки чергового обстрілу столиці повідомив мер міста Віталій Кличко.

Що відомо про постраждалих і жертв атаки?

За інформацією Кличка, двоє постраждалих померли в лікарні від отриманих травм.

Станом на 12:44 уже 9 постраждалих від ранкової атаки на АЗС у столиці. З них 6 поранених перебувають у лікарнях.

Слід уточнити, що атаки сталися у Дніпровському та Оболонському районах.

Важливо! Російська атака на Україну триває майже безперервно. Про рух ворожих повітряних цілей та загрози для українських міст дізнавайтеся за посиланням.

Нагадаємо, що буквально напередодні, 10 вересня, російський дрон поцілив по заправці в Голосіївському районі. Приліт стався неподалік від торгового центру "Республіка".