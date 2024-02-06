Вночі росіяни вдарили по Золочеву на Харківщині: загинув двомісячний хлопчик
Джерело:Олег Синєгубов
Вночі російські загарбники вкотре атакували Харківщину. Зокрема, вдарили по Золочеву. Внаслідок обстрілу загинула двомісячна дитина.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА. Також Олег Синєгубов зазначив, що зазнали поранення 3 жінки.
До теми Росіяни вночі атакували Харківщину: ворог зруйнував триповерховий готель, під завалами людина
Черговий терор Росії проти цивільних
О пів на третю ночі росіяни атакували ракетами С-300 Золочів Богодухівського району. Внаслідок двох ударів окупантів зруйновано триповерховий готель.
З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року,
– повідомив Олег Синєгубов.
Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню. Зокрема, мати загиблої дитини.
Посадовець зазначив, що пошкоджено 7 приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто.
Наслідки російського обстрілу Харківщини / Фото з телеграму Синєгубова
Що відомо про нічну атаку окупантів
- Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 02:05. Тривала вона до 02:50.
- О 02:22 начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник сповістив про повторні запуски ракет. Він закликав мешканців регіону не ігнорувати тривогу й перебувати в укриттях.
- Вночі очільник ОВА повідомляв, що трьох людей вдалося врятувати. Зокрема, чоловіка та двох жінок.