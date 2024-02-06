Вночі росіяни вдарили по Золочеву на Харківщині: загинув двомісячний хлопчик

Вночі російські загарбники вкотре атакували Харківщину. Зокрема, вдарили по Золочеву. Внаслідок обстрілу загинула двомісячна дитина.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА. Також Олег Синєгубов зазначив, що зазнали поранення 3 жінки.

До теми Росіяни вночі атакували Харківщину: ворог зруйнував триповерховий готель, під завалами людина

Черговий терор Росії проти цивільних

О пів на третю ночі росіяни атакували ракетами С-300 Золочів Богодухівського району. Внаслідок двох ударів окупантів зруйновано триповерховий готель.

З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року,

– повідомив Олег Синєгубов.

Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню. Зокрема, мати загиблої дитини.

Посадовець зазначив, що пошкоджено 7 приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто.

Наслідки російського обстрілу Харківщини / Фото з телеграму Синєгубова

Що відомо про нічну атаку окупантів

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 02:05. Тривала вона до 02:50.

О 02:22 начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник сповістив про повторні запуски ракет. Він закликав мешканців регіону не ігнорувати тривогу й перебувати в укриттях.

Вночі очільник ОВА повідомляв, що трьох людей вдалося врятувати. Зокрема, чоловіка та двох жінок.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого хлопчика.