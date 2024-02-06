Вночі росіяни вдарили по Золочеву на Харківщині: загинув двомісячний хлопчик

6 лютого 2024, 08:05
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Джерело:

Олег Синєгубов

Вночі російські загарбники вкотре атакували Харківщину. Зокрема, вдарили по Золочеву. Внаслідок обстрілу загинула двомісячна дитина.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА. Також Олег Синєгубов зазначив, що зазнали поранення 3 жінки.

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Черговий терор Росії проти цивільних

О пів на третю ночі росіяни атакували ракетами С-300 Золочів Богодухівського району. Внаслідок двох ударів окупантів зруйновано триповерховий готель.

З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року,
– повідомив Олег Синєгубов. 

Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню. Зокрема, мати загиблої дитини.

Посадовець зазначив, що пошкоджено 7 приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто. 

Наслідки російського обстрілу Харківщини / Фото з телеграму Синєгубова

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого хлопчика.

Що відомо про нічну атаку окупантів

  • Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 02:05. Тривала вона до 02:50.
  • О 02:22 начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник сповістив про повторні запуски ракет. Він закликав мешканців регіону не ігнорувати тривогу й перебувати в укриттях.
  • Вночі очільник ОВА повідомляв, що трьох людей вдалося врятувати. Зокрема, чоловіка та двох жінок.
Автор: Юлія Муріна