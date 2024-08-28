Цинічно атакували у день жалоби: через російський удар у Кривому Розі є постраждалі

Російська армія 28 серпня завдала ракетного удару по Кривому Розі. Потужний вибух пролунав у день жалоби за загиблими під час удару по готелю.

Окупанти завдали ракетного удару по готелю "Аврора" у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня. Цинічна атака ворога обірвала життя 4 людей.

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У Кривому Розі є постраждалі після удару

У Кривому Розі близько о 10:43 пролунав потужний вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Ворог завдав ракетного удару у день, коли у місті оголошена жалоба за загиблими після атаки на готель "Аврора". Тоді внаслідок удару загинуло 4 людини, ще 5 – отримали травми різного ступеня.

На жаль, внаслідок чергового удару ворога у Кривому Розі є постраждалі. Станом на 11:16 було відомо про щонайменше 3 постраждалих.

Коли Кривий Ріг у жалобі, ворог знову атакує. І вкотре цілить по цивільних. На зараз відомо про 3 постраждалих,

– повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Олександр Вілкул додав, що російські військові завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури. Він також повідомив, що станом на 11:20 до лікарні вже забрали 4 постраждалих.

Кількість постраждалих продовжує зростати чи не з кожною хвилиною. Голова ОВА повідомив, що станом на 11:41 відомо вже про 5 постраждалих. Так, серед травмованих четверо чоловіків 29, 41, 44 та 60 років. Вони отримали осколкові поранення, забої, акубаротравми – їх стан лікарі оцінюють як середній.

Серед потерпілих і 54-річна жінка. Вона не потребує госпіталізації, а тому буде оговтуватися вдома.

У місті є багато пошкоджень

Відомо, що внаслідок атаки у місті пошкоджені інфраструктура та авто. Також сталося займання.

Вілкул додав, що у Кривому Розі пошкоджено дуже багато багатоквартирних будинків. Нині у місті розгорнули міський Штаб допомоги людям з постраждалих будинків.

"Допомога будівельними матеріалами, плівка ОСБ, цвяхи та інше. Якщо потрібно – допомога у розселенні, медична та психологічна", – уточнив політик.