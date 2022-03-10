Цинізму немає меж: росіяни масово травлять жінку з маріупольського роддому

Машина російської пропаганди працює на максимальних потужностях. Й зараз цинізм відомих "фейкотворців" вийшов на новий, найбільш цинічний рівень.

Так, другий день поспіль прокремлівські медійники пробують відчистити росію від причетності до бомбардувань дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі. А надійно зазомбована аудиторія біжить в соцмережі, щоб донести "істину" українцям, повідомляє 24 канал.

Головне Винні з Росії повинні бути покараними, – у ЄС засудили обстріл пологового будинку в Маріуполі

З чого все почалося

Першим тему обстрілів в Маріуполі на російських просторах підняв горезвісний Володимир Соловйов. Саме на його телеграм-каналі з'явився допис про те, що бомбардування пологового будинку російською авіацією – це "постановка".

Пропагандист стверджує, що відео обстрілу було знято до удару, а зараз в пологовому будинку осіли бійці батальйону "Азов". Саме вони, за словами Соловйова, 5 березня вигнали вагітних жінок, лікарів та породіль із дітьми. Крім того, пропагандист наголосив, що фотографії – лише "кіношна постановка, а дівчаток насильно зігнали на руїни".

До пропаганди приєднався й державний телеканал "Росія-1", де впевнено заявили, що насправді авіаудар у Маріуполі здійснив "Правий сектор".

Згодом конспірологічних теорій докинули й телеграм-канали. Ціль кожного із них – дискредитувати трагедію, яка трапилася з вини Росії.

Як поводяться росіяни, які перебувають в прокремлівському вакуумі

Жалюгідно. Це перше, що приходить на думку, коли доводиться описувати поведінку росіян.

Вони не просто сліпо вірять своїм незмінним вождям, гнилим пропагандистам, ватним каналам, брехливим та наляканим блогерам, вони підтримують їх. І ні, ця підтримка проявляється не лише у мовчанні, але й у походеньках українськими сторінками з метою процитувати те, що їм надиктував кремль.

Боти, аполітичні діти, доморощені нонконформісти – вони всі знаходять приводи уподібнитися путіну і своїм військам та залізти в український простір. Зараз головною жертвою цієї навали стала Маріанна Подгурська. Евакуація вагітної жінки потрапила в об'єктив фотографів, які фіксували наслідки російської атаки.





У твіттері поширили дані породіллі / Скриншот 24 канал

Атака кремлеботів

Після того, як стало відомо, що Маріанна Подгурська – блогерка, яку легко знайти в соцмережах, росіяни отримали майданчик, щоб виговоритися. На жаль, цим місцем виявився інстаграм жінки, яка й без того постраждала від окупантів.

Наразі під останньою фотографією жінки понад 5 тисяч коментарів. Частина із них – відтворення того, що написав у своєму каналі Соловйов.

Коментарі під постом жертви обстрілу пологового будинку в Маріуполі / Скриншот 24 канал

Як на вкиди окупантів реагує українська аудиторія

Допоки ворог лютує, українці не піддаються провокаціям та ігнорують подібні вкиди. Більшість коментарів, які залишають наші співвітчизники, – це підтримка, вияв співчуття та турботи.

Українці висловили підтримку жінці та її сім'ї / Скриншот 24 каналу

На жаль, війна точиться й в онлайні, але окупанти повинні пам'ятати, що вірити їм ніхто не збирається, а після перемоги України кожному росіянину доведеться відповідати за свої злочини.

Зеленський показав кадри цинічного обстрілу дитячої лікарні в Маріуполі:

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!