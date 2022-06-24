Цинки привозять з Херсонщини: окупанти продовжують спалювати тіла своїх військових у котловані

Росіяни продовжують спалювати тіла своїх загиблих у південних областях України. Вони роблять це для того, щоб забирати компенсацію за смерть від своєї держави.

А командування армії окупантів про все знає, але просто закриває на це очі. Про це 24 каналу повідомили власні джерела в розвідці.

До теми Заселяють командування окупантів: на Херсонщині росіяни масово виганяють людей із будинків

Де окупанти спалюють тіла загиблих

Тіла привозять у цинків із різних частин Півдня на Херсонщину. А саме, до аеродрому "Чаплинка", що біля Нової Каховки. Там їх кидають у ями та спалюють. Інколи цинкові домовини не забирають, а просто викидають поряд.



Цинкова домовина, яку викинули окупанти / Фото анонімних джерел 24 каналу

Завдяки цьому, вдалося зафіксувати підтвердження таких цинічних дій. Росіяни викидають металеві труни в траві та лісосмугах.



Коробки від окупантів на Херсонщині / Фото анонімних джерел 24 каналу

Чому командування не проти

Річ у тім, що таким чином вдається досягнути одразу двох цілей. Передусім, коли до Росії привозять тіла з Херсонщини, то важко приховувати втрати. А так загиблі військові не завдають шкоди пропаганді Кремля про невпинні "перемоги".

Але також відіграє свою роль те, що командири вирішили, що рідні загиблих не мають отримувати компенсацію. Тому тіла солдатів швидко спалюють, а родичам кажуть, що "пропали безвісти". Після цього командири знімають гроші з карток та віддають відсоток уже вищому керівництву армії Росії.

ЗСУ мають успіхи на Півдні

Наразі велику частину російських військ кинули на спроби вийти до адміністративних меж Донецької та Луганської областей. Через це окупанти на Півдні відчувають брак сил, який вже дається взнаки. Наші захисники проводять контрнаступальні дії, які змушують ворогів покидати укріплені позиції.

Зокрема, одну з таких операцій звільнення на Південнобузькому напрямку ЗСУ провели 24 червня. Вони завдали значних втрат окупантам, тому ті почали частковий відступ у районі населеного пункту Ольгине Бериславського району Херсонщини.

А в обласному центрі активізувався партизанський рух. Наразі в Херсоні ледь не щодня вибухають автівки місцевих колаборантів. Крім того, мирні херсонці продовжують нагадувати російським окупантам вони в Україні – за допомогою листівок та інших акцій протесту.

Напередодні – в Херсоні підірвали відомого колаборанта Савлученка: дивіться відео