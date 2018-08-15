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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Цитрус" відповів Rozetka на резонансу заяву про "контрафактну продукцію Apple"

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"Цитрус" відповів Rozetka на резонансу заяву про "контрафактну продукцію Apple"
"Цитрус" відповів Rozetka на резонансу заяву про "контрафактну продукцію Apple" / Фото з відкритих джерел

Компанія "Цитрус" відреагувала на звинувачення засновника інтернет-магазину Rozetka Владислава Чечоткіна щодо "торгівлі контрафактом". У "Цитрусі" кажуть, що є офіційним реселлером техніки Apple в Україні.

Про це заявили у прес-службі компанії, пише "Економічній правді".

"Компанія Цитрус має статус Apple Authorised Reseller і купує товар безпосередньо у офіційного авторизованого дистриб'ютора продукції Apple – компанії АСБІС-Україна", – зазначили в прес-службі.

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На сайті компанії Asbis, яка є офіційним дистриб'ютором Apple, розміщений список всіх офіційних реселерів Apple в Україні.

Нагадаємо, Чечоткін раніше заявив, що в асортименті магазину Rozetka зникла уся продукція виробництва Apple, бо вся техніка Apple надходить в Україну не офіційно.

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Теги: Інтернет Техно Apple Скандал
Джерело: 24 Канал
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