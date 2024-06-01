Цивільні люди, інфраструктура, енергооб'єкти – з цим воює Росія, – Зеленський про нічну атаку

Російська армія вночі 1 червня здійснила масований обстріл України за допомогою дронів-камікадзе та ракет різних типів. На черговий воєнний злочин окупантів вже відреагував Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що росіяни вчергове під час нічної атаки вдарили винятково по цивільних об'єктах. Український очільник також закликав партнерів надати всю необхідну допомогу нашій державі.

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Що сказав Зеленський про нічну російську атаку по Україні

Глава держави наголосив, що цієї ночі був черговий обстріл з понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів "Шахед". Атака була спрямована на Південь, Центр і Захід України.

Цивільні люди, інфраструктура, енергетичні об'єкти – це те, з чим воює Росія,

– сказав Зеленський.

Президент подякував усім нашим воїнам за те, що більшість з ворожих цілей знищено, але були й влучання. За словами глави держави, усі служби працюють на місці, щоб забезпечити відновлення та допомогу, а кожен постраждалий отримає всю необхідну допомогу.

"Головна мета Росії – нормалізувати терор, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО та рішучості партнерів України", – пояснив український очільник.

Зеленський показав наслідки ворожої атаки по Україні / Відео з акаунта Володимира Зеленського у соцмережі Х

Про що президент попросив партнерів України

Глава держави зауважив, що російські загарбники розуміють лише мову сили. І єдиний спосіб зупинити цей терор і не дати йому стати нормою – своєчасно ухвалювати ефективні рішення.

Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в Кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей,

– сказав Зеленський.

Він також зазначив, що партнери точно знають, що для цього потрібно. Мовиться про додаткові Patriot та інші сучасні системи ППО для України. Також це прискорення та розширення постачання F-16 в Україну і забезпечення наших воїнів усіма необхідними спроможностями.

"Лише тоді, коли Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор", – пояснив глава держави.

Зеленський зазначив, що це випробування на людяність і рішучість для вільного світу. Тому або ми разом пройдемо цей тест, або світ зануриться в ще більшу дестабілізацію та хаос.