Цивільним на Сумщині та Чернігівщині заборонили наближатись до кордону: які обмеження

29 квітня 2022 , 16:43
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Держприкордонслужба запровадила додаткові режимні обмеження у прикордонних районах. Жителям Сумської та Чернігівської областей заборонили наближатися до кордону ближче ніж на 1 кілометр вдень та на 20 кілометрів уночі.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал.

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За його словами, громадянам заборонено перебувати біля кордону на території місцевості близько 1 кілометра, крім населених пунктів.

Водночас на території прикордонних контрольованих районів до 20 кілометрів буде заборонено переміщення у нічний час.

Кожна охорона державного кордону вводить додаткові режимні обмеження. Це вже зроблено у Сумській області й зараз документується у Чернігівській області,
– заявив Демченко

Якою є ситуація у цих областях

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Автор: Тетяна Кійовська