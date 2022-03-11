Моя відповідь дуже проста, – Зеленський відповів про посівну кампанію у час війни
Успішна робота агропромислового комплексу – невід'ємна складова України. Володимир Зеленський відповів на те, що робити з посівною кампанією під час війни.
Президент зазначив, що у нього це якраз і запитували на щоденній селекторній нараді, інформує 24 канал. За словами президента, усе залежить від людей та ситуації.
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Зеленський: Життя важливіше
Зеленський наголосив, що питання нагальне, зважаючи на прихід весни. Загалом очільник держави певен, що цієї весни, як і минулих, усе має бути повноцінно.
Моя відповідь дуже проста. На всій нашій землі, щоб там не було, ми маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію,
– відзначив він.
Президент пояснив, що кампанію потрібно починати наскільки це можливо, особливо, якщо мовиться про тимчасово окуповані райони України. "Життя важливіше", – додав він.
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