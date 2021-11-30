ТСК у Раді відзвітувала про розслідування у справі вагнерівців

Під час засідання Верховної Ради 30 листопада парламентарі заслухали проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців". Після доповіді голови ТСК Мар'яни Безуглої нардепи ухвалили постанову про проміжний звіт.

За відповідне рішення проголосував 251 нардеп. Крім того, мандат ТСК оновили ще на пів року.

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Як відзвітувала Мар'яна Безугла, за час роботи Тимчасової слідчої комісії вдалося вивчити та дослідити інформацію щодо справи вагнерівців. Частину даних члени ТСК отримали з відкритих джерел, а також з матеріалів розслідування журналістів Bellingcat.

Натомість переважну частину зібраних матеріалів комісія отримала від уповноважених осіб державних органів зі свідчень, наданих під протокол про державну таємницю.

ТСК під час розслідування заслухала:

представників Офісу генерального прокурора,

слідчих підрозділів СБУ та ДБР,

державних діячів та осіб, які могли мати доступ до роботи спецслужб.

Комісія за час своєї роботи отримала безпрецедентний для парламенту доступ таємної інформації. І вперше в історії країни розглянула діяльність розвідувального співтовариства,

– наголосила Безугла.

Що передбачає постанова, яку підтримали нардепи

Взяти до відома проміжний звіт ТСК про виконану роботу за 6 місяців діяльності, який містить пропозиції та висновки за результатами проведеного розслідування.

Направити проміжний звіт ТСК до Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань для розгляду в межах компетенції та відповідного реагування.

Рекомендувати Офісу генерального прокурора взяти на окремий контроль розслідування кримінальних проваджень щодо питань розслідуваних ТСК.

Що відомо про ТСК щодо вагнерівців

Зверніть увагу! Комісія, яку очолює нардепка з фракцій "Слуга народу" Мар'яна Безугла, не встановила, хто саме вирішив відкласти проведення спецоперації щодо представників ПВК "Вагнера".

Верховна Рада 19 травня 2021 року створила Тимчасову слідчу комісію. Підставою для цього стала інформація про підготовку та зрив спецоперації українських спецслужб із затримання членів ПВК "Вагнера". У повідомленнях журналістів-розслідувачів мовилося, зокрема, про можливу причетність до зриву операції вищого керівництва держави.

Журналісти-розслідувачі Bellingcat за участю The Insider провели власне розслідування обставин операції спецслужб України, під час якої розвідникам вдалося вивезти з Росії десятки найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнера", за даними розслідувачів, причетних до військових злочинів в Україні.

Володимир Зеленський 26 листопада провів пресмарафон. На ньому він визнав, що спецоперацію із захоплення бойовиків ПВК "Вагнера" планували. Однак президенту "соромно за неї", адже вона начебто була "ганебною" для української розвідки.