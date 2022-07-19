Железняк пояснив необхідність ТСК щодо контролю допомоги, яку партнери надали Україні

Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію (ТСК) для моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану. Її очолив депутат від "Голосу" Рустем Умєров.

Нещодавно була гучна новина зі звинуваченнями від конгресвумен Вікторія Спартц. Одне з них полягало в тому, що надана Україні зброя може якимось чином опинитися в інших країнах. Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат Ярослав Железняк.

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За його словами, саме тому вирішили створити спеціальну комісію, яка очолена не представником влади, а Рустемом Умєровим. Він представник кримськотатарської спільноти, член фракції "Голос" й секретар Комітету про права людини.

Якщо у когось є сумніви, що ця зброя використовується в будь-якому іншому місці, крім України, то ми надамо всі факти,

– повідомив Ярослав Железняк.

Він зазначив, що можна по-різному відноситися до пані Вікторії Спартц, але це представниця конгресу США, який нам допомагає. Саме тому ми говоримо: "Ми готові вам все показати. Нам немає чого приховувати. Ви точно цю зброю не знайдете, ані в Мексиці, ані в Ірані, ані в інших країнах, тому що вона воює в Україні проти окупантів, вони ж громадяни росії”.

Коли перший звіт комісії

"Її тільки створили, давайте дамо їм час попрацювати. Але, я сподіваюся, що Рустем не буде затягувати це питання. Організаційно, думаю, що в них все буде готово швидко", – додав Ярослав Железняк.

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