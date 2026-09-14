У цього Генпрокурора є тільки один шлях: звільнення з посади, – Зеленський

Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу. Він додав, що раніше його від цього стримував президент.

Володимир Зеленський відреагував на відеозвернення Кравченка.

Як Зеленський прокоментував заяви Кравченка?

Майже одразу після того, як генпрокурор опублікував резонансний пост у соцмережах, з'явилася реакція президента.

Глава держави закликав Верховну Раду якнайшвидше підтримати відставку Кравченка.

У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно,

– заявив Зеленський.

Нагадаємо, що генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

За його словами, керівника НАБУ підозрюють у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також фіктивного усиновлення, яке могло створити підстави для уникнення відповідальності в суді.

Кравченко також повідомив про підозру особі, близькій до керівника САП Олександра Клименка.

Її, за словами генпрокурора, підозрюють у спробах впливати на суддів ВАКС, пропозиції неправомірної вигоди та сприянні ухиленню від мобілізації.

Заяву Кравченко зробив на тлі своєї відставки з посади генпрокурора. Він заперечив, що його рішення пов'язане з визнанням вини чи домовленостями, і заявив, що не дозволить використати свою відставку для припинення кримінальних проваджень або знищення доказів.