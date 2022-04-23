Цього року у Львові на площі Ринок не буде традиційних масових обливань

На другий день Великодня, у Поливаний понеділок, у Львові організовують спеціальну локацію для обливань. На площі Ринок встановлюють резервуар з водою. До обливань можуть долучитися всі.

Втім, цього року Великдень буде не таким, як завжди. Пройде і без традиційних львівських обливань. Все через можливі провокації з боку Росії.

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Масові обливання на площі Ринок скасували

З міркувань безпеки жодних масових заходів на Великодні свята Львівська міська рада не організовуватиме,

– йдеться у повідомленні.

При цьому, долучитися до традиційних львівських обливань охочі зможуть у деяких міських фонтанах. Так, у Львові запустять:

сухий фонтан на площі Митній

два фонтани на вулиці Коперника

На Львівщині скасували комендантську годину, але нічних богослужінь не буде

У Великодню ніч на Львівщині скасовують комендантську годину. Відповідне рішення ухвалив голова Львівської ОВА Максим Козицький, який закликав людей берегтися та бути обачними.

Водночас міський голова Андрій Садовий заявив, що у Львові на Великдень не буде нічних богослужінь.