Цього року у Львові на площі Ринок не буде традиційних масових обливань
Джерело:телеграм Львівської міської ради
На другий день Великодня, у Поливаний понеділок, у Львові організовують спеціальну локацію для обливань. На площі Ринок встановлюють резервуар з водою. До обливань можуть долучитися всі.
Втім, цього року Великдень буде не таким, як завжди. Пройде і без традиційних львівських обливань. Все через можливі провокації з боку Росії.
Головне ЗСУ знищили командний пункт ворога, 500 мільйонів допомоги від США: основне за 59 день війни
Масові обливання на площі Ринок скасували
З міркувань безпеки жодних масових заходів на Великодні свята Львівська міська рада не організовуватиме,
– йдеться у повідомленні.
При цьому, долучитися до традиційних львівських обливань охочі зможуть у деяких міських фонтанах. Так, у Львові запустять:
- сухий фонтан на площі Митній
- два фонтани на вулиці Коперника
На Львівщині скасували комендантську годину, але нічних богослужінь не буде
У Великодню ніч на Львівщині скасовують комендантську годину. Відповідне рішення ухвалив голова Львівської ОВА Максим Козицький, який закликав людей берегтися та бути обачними.
Водночас міський голова Андрій Садовий заявив, що у Львові на Великдень не буде нічних богослужінь.
Зауважте – У ПЦУ закликали не наражатись на небезпеку на Великдень: дивіться відео