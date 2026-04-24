Є загроза, – у Центрі протидії дезінформації попередили про новий обстріл

Для України є загроза застосування з боку Росії ракет, зокрема балістичних, та дронів-камікадзе. Потрібно вкрай уважно ставитись до сигналів повітряних тривог.

Про це попередив у розмові з 24 Каналом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, наголосивши, що варто орієнтуватися на те, що ворог продовжить тактику масованих обстрілів.

Росія готує масовану атаку

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО підкреслив, що противник від тактики завдання комбінованих ударів по українських містах поки що не відомляється. Однак він запевнив, що Сили оборони України та Повітряні сили до цього готові.

Важливо, щоб жителі не ігнорували тривогу. Маючи попередження про ймовірність застосування певних озброєнь з боку Росії люди мають заздалегіть спланувати свої дії й перейти у безпечне місце, а не дізнаватися про обстріл з повідомлення в мить вильоту авіації й тоді у паніці шукати укриття,

– озвучив Коваленко.

На запитання, чи планує Росія застосувати під час наступних масованих обстрілів свій "Орешник", керівник ЦПД розповів, що такої інформації поки що не має. Він роз'яснив, що, як правило, згідно з протоколом, перед застосуванням такого озброєння, навіть якщо у тестовому реживі, Росія попереджає про це Сполучені Штати. Тож наразі про такі наміри ворога не озвучувалось.

