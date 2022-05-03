ЦРУ дало інструкції росіянам, як безпечно вийти з ними на контакт

У ЦРК оприлюднили інструкції для росіян, як безпечно вийти на зв'язок з розвідниками. Відео – російською мовою.

Оприлюднений матеріал назвали "Як встановити безпечний віртуальний контакт з Центральним Розвідувальним Управлінням (ЦРУ) США. Відео оприлюднили на ютуб-каналі ЦРУ, а також – на офіційних акаунтах у твітері та фейсбуці.

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Що рекомендують росіянам

Не використовувати для зв'язку домашній або робочий комп'ютер.

Переконатися, що на комп'ютері – оновлена версія браузера.

Використовувати режим приватного перегляду.

Згодом видалити історію у браузері.

Аби забезпечити собі максимальну безпеку, найкраще використати браузер TOR або VPN. Без цього спецслужби можуть фіксувати усі сайти, які відвідав користувач.

Людині, яка вирішила написати у ЦРУ, варто зазначити таку інформацію:

країну, де вона перебуває;

своє повне ім'я та посаду;

деталі про доступ до інформації, яка може зацікавити ЦРУ;

свої контактні дані.

У ЦРУ запевнили, що готові до співпраці. Окрім того, запевнили: якщо росіяни дотримуватимуться усіх інструкцій, вказаних у відео, їхній безпеці ніщо не загрожуватиме.

Розвідка США про війну в Україні: останні новини

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Штати активно підтримують Україну. Американське видання NBC News повідомило, що розвідка США попереджає Україну про удари, які готує Росія. Українська сторона встигає змінити локацію ППО та авіації. Як наслідок – часто Росія обстрілює порожні поля.

Окрім того, розвідка Штатів допомагає забезпечувати безпеку українського лідера Володимира Зеленського. ЦРУ збирає інформацію та співпрацює з українською стороною.

Окрім того, у Пентагоні оцінили наступ росіян на Сході України як "дуже слабенький". Наступальні дії Росії у Штатах називають "анемічними". Російські окупанти не мають достатнього забезпечення.

Також Пентагон наразі не фіксує ознак, що Китай чи інші країни допомагають Росії зброєю. Відповідну заяву зробив Джон Кірбі – речник Пентагону – 3 квітня. Наразі країна-окупантка використовує власну силу, яку накопичувала до 24 лютого.

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