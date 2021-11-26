ЦРУ попередило Росію про наслідки через "гаванський синдром"

26 листопада 2021 , 10:31
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Джерело:

The Washington Post

У Центральному розвідувальному управлінні зробили попередження російським спецслужбам. Воно стосується ймовірної причетності Москви до "гаванського синдрому".

Бернс у листопаді відвідав Росію. Він зустрівся з керівництвом ФСБ та зовнішньої розвідки.

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ЦРУ підозрює Росію

Бернс наголосив,  що дії, пов'язані з проявами "гаванського синдрому", виходять за рамки прийнятної поведінки "професійної розвідки". 

Очільник ЦРУ зауважив, що після 4 років розслідувань уряд США досі не може встановити причини незвичайних інцидентів. Однак ЗМІ пишуть, що розвідка має серйозні підозри у причетності Кремля.

У ЦРУ відмовилися коментувати попередження Бернса. Посольство Росії у Вашингтоні теж не прокоментувало ситуацію.

Що відомо про "гаванський синдром" 

  • Це своєрідне захворювання, яке призводить до мігрені, нудоти, провалів у пам'яті та запаморочення.
  • Вперше про нього стало відомо у 2016 році на Кубі. Десятки співробітників посольства США у Гавані поскаржилися на однакові симптоми.
  • Припускають, що хвороба, ймовірно, викликана спрямованою імпульсною радіочастотною енергією.
  • Схожі випадки фіксували у Росії, Китаї, Австрії. У Штатах атаки зазнали працівники Ради національної безпеки колишнього президента США Дональда Трампа. 
Автор: Ольга Музика