Вільям Джозеф Бернс, директор Центрального розвідувального управління, розкрив деталі важливої операції. Вона зіграла ключову роль у підтримці України, що воює проти Росії.

У статті для міжнародної преси Бернс зазначив, що якісна розвідка дозволила США сформувати потужну коаліцію для підтримки України. Він наголосив, що розкриття певної інформації підірвало спроби Росії використовувати дезінформацію та поставило Путіна в незручне становище.

Дивіться також Росія програє битву за Чорне море, – у The Economist назвали ключові моменти успіху України

Розвідка США вчасно розсекретила дані Росії

Розсекречені дані виявили російські плани провокацій під "фальшивим прапором". Вони мали на меті звинуватити Україну та виправдати агресію. Однак завдяки зусиллям ЦРУ Путін опинився поза зоною комфорту та змушений був реагувати на виклики, а не створювати їх.

Ці та інші розсекречування позбавили Путіна брехливих наративів, які, як я спостерігав, він так часто використовував у минулому,

– пише Бернс.

Директор ЦРУ також відзначив, що внутрішнє невдоволення в Росії створює умови для вербування нових агентів американської розвідки. Він акцентував, що агентство активно використовує цю можливість для зміцнення своїх позицій.

ЦРУ проти Китаю: нові пріоритети

Окрім Росії, ЦРУ зосереджується на протистоянні з Китаєм, виділяючи значні ресурси на розвідку та аналіз. Бернс зазначив, що агентство подвоїло бюджет, спрямований на Китай, та створило чимало відповідних центрів.

За словами директора ЦРУ, агентство також зміцнює розвідувальні канали з Пекіном, аби уникнути конфліктів та непорозумінь між країнами. Це важливо для забезпечення глобальної стабільності та безпеки.

Попри фокус у статті на великих державах-суперниках для США, ЦРУ не забуває про інші загрози. Бернс нагадав про успішну операцію в Афганістані проти Аймана аль-Завахірі та боротьбу з розповсюдженням фентанілу.

Директор ЦРУ також згадав про важливість регіональної стабільності, зокрема в Латинській Америці та Африці. За його словами, геополітичне значення цих регіонів зростає. ЦРУ продовжує адаптуватися до нових викликів, забезпечуючи національну безпеку США.

Дивіться також Під ударом Україна, США та Євросоюз: нові тези пропаганди, якими Росія атакуватиме світ

Додамо, що нещодавно 24 Канал робив матеріал, у якому спростовував чергові наративи російської пропаганди. Скажімо, у Кремлі використовують як аргумент те, що у разі поразки у війні проти України, Росія нібито буде використовуватись Заходом як інструмент тиску на Китай.