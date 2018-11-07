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      "Црвена Звезда" стала першою сербською командою, яка перемогла у матчі Ліги чемпіонів

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      "Црвена Звезда" здобула історичну перемогу над "Ліверпулем"
      "Црвена Звезда" здобула історичну перемогу над "Ліверпулем"

      У матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Црвена Звезда" перемогла "Ліверпуль" (2:0).

      Таким чином, "Црвена Звезда" стала першою сербською командою, яка здобула перемогу в сучасній історії Ліги чемпіонів. Для досягнення такого результату сербським командам довелося провести 16 матчів в турнірі.

      Читайте також: Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 6 листопада

      Після цієї гри "Црвена Звезда" набрала чотири очки в групі, але залишилася на останньому місці турнірної таблиці.

      Нагадаємо, що белградський клуб ставав володарем Кубка європейських чемпіонів в 1991 році, після чого назва і формат турніру зазнали змін.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Ліга чемпіонів Футбол Сербія
      Джерело: 24 Канал
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