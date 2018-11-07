"Црвена Звезда" стала першою сербською командою, яка перемогла у матчі Ліги чемпіонів

У матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Црвена Звезда" перемогла "Ліверпуль" (2:0).

Таким чином, "Црвена Звезда" стала першою сербською командою, яка здобула перемогу в сучасній історії Ліги чемпіонів. Для досягнення такого результату сербським командам довелося провести 16 матчів в турнірі.

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Після цієї гри "Црвена Звезда" набрала чотири очки в групі, але залишилася на останньому місці турнірної таблиці.

Нагадаємо, що белградський клуб ставав володарем Кубка європейських чемпіонів в 1991 році, після чого назва і формат турніру зазнали змін.

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