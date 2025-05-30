Instagram стане банком, а Facebook – гаманцем: Цукерберг запускає криптореволюцію
- Meta планує впровадити стейблкоїни для миттєвих транзакцій між користувачами Facebook, Instagram та WhatsApp, співпрацюючи з великими фінансовими гравцями.
- Впровадження криптовалют у соцмережі Meta має потенціал для трансформації способів взаємодії та платежів у цифровій економіці.
- Інтеграція криптовалют може змінити роль соцмереж, перетворивши їх на нові банківські платформи для понад 3 мільярдів користувачів.
Meta, власник Facebook, Instagram та WhatsApp, готується впровадити стейблкоїни для миттєвих транзакцій між трьома мільярдами користувачів. Це не просто технічне оновлення – це спроба змінити сам принцип цифрових платежів і взаємодії онлайн.
Компанія вже співпрацює з великими фінансовими гравцями, щоб інтегрувати регульовані стейблкоїни на базі блокчейну. Але як ми дійшли до цього і що це означає для майбутнього криптовалют – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.
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Від провалу Libra до другого шансу
У 2019 році Марк Цукерберг вже намагався запустити глобальну цифрову валюту через проєкт Libra (згодом Diem), яку планував інтегрувати у Facebook. Але ідея викликала занепокоєння у світових регуляторів – через ризик створення "тіньової" фінансової системи під контролем приватної компанії. У результаті ключові партнери – Visa, Mastercard, PayPal – вийшли з проєкту, і його згорнули.
Сьогодні Meta повертається до криптовалютної теми, але обережніше. Компанія робить ставку на регульовані стейблкоїни, такі як USDC, які легше вписуються в рамки законодавства. Це стало можливим після зміни політичного клімату в США – зокрема після перемоги Дональда Трампа, що відкрила шлях до більш м'якого підходу регуляторів до крипторинку.
Показово, що Цукерберг з'явився на інавгурації Трампа – як знак того, що він знову готується відігравати ключову роль у формуванні цифрової економіки нового покоління.
Meta – двигун масового впровадження крипти
Meta – це не просто соцмережі. Це інфраструктура цифрового життя для мільярдів людей. І якщо вона інтегрує крипту – це вже не експеримент, а масове впровадження.
Впровадження стейблкоїнів у Facebook, Instagram та WhatsApp означає:
- миттєві й дешеві перекази між країнами;
- платежі творцям контенту без втрат на конвертації;
- мікротранзакції розміром у 0,25 долара, які неефективні через банківські системи, але ідеальні для Web3;
- для українських інфлюенсерів чи малого бізнесу це може означати прямий прибуток від підписників без банківських бар'єрів. Уявіть собі миттєву оплату з Канади чи Філіппін – без втрат на комісії чи посередників.
Виклики: конфіденційність, конкуренція та політика
Один із головних бар'єрів – репутація Meta у сфері конфіденційності. Відомо, що компанія неодноразово потрапляла в скандали через обробку персональних даних. Чи захочуть користувачі довірити їй ще й свої гроші?
До того ж сенаторка Елізабет Воррен уже критикувала ідею криптоінтеграції від Meta. Її основний аргумент – відсутність достатнього регулювання та ризики для споживачів.
Інша проблема – конкуренція. PayPal, Apple, банки активно розвивати власні платіжні інструменти. Наочний приклад – Telegram, який уже інтегрував криптогаманець та блокчейн TON, випереджає Meta в реалізації Web3-екосистеми.
Telegram уже має власну криптоінфраструктуру (TON), гаманці прямо в додатку, Web3-ігри та монетизацію. TikTok має TikTok Coins – внутрішню валюту, яка хоч і не є криптою, але привчає молодь до цифрових мікроплатежів.
Meta лише готується до запуску, але її сила – в інтеграції з американською регуляторною системою та політичній підтримці. А отже – потенціал у неї гігантський.
Трансформація та вплив соцмереж
Світ рухається до моменту, коли платформа – це гаманець. Протягом найближчих 10 років ми можемо побачити наступні зміни:
- отримання оплати за послуги інфлюенсерам та фрілансерам стане доступним безпосередньо через соцмережі – у криптовалюті або стейблкоїнах;
- зберігати, отримувати й витрачати гроші можна буде прямо в додатках, без потреби в банківському рахунку;
- можна буде переказувати кошти друзям в Instagram або WhatsApp без посередників і комісій;
- випускати власні токени (social tokens) для фанів – з доступом до ексклюзивного контенту чи можливістю голосування за нові ідеї;
- отримати доступ до цифрового банкінгу через знайомі соцмережі у регіонах зі слабкою банківською інфраструктурою;
- верифікація буде мінімальною – достатньо лише акаунта Meta та підключеного криптогаманця.
Трансформація відкриває можливості – понад 3 мільярди користувачів будуть простіше інтегруватися у Web3. Проєкти можуть інтегрувати продукти прямо в екосистему Meta, блогери – приймати оплату за рекламу в USDC, а стартапи – тестувати мікроплатежі в соціальному середовищі.
Фінансова революція поруч
Чи готові ми до того, що Instagram стане банком, а Facebook – системою миттєвих платежів? Ймовірно, нам навіть не доведеться вибирати. Якщо ви користуєтесь інтернетом – ви вже учасник криптореволюції.
І якщо Telegram зробив ставку на децентралізацію, то Meta робить ставку на масовість, простоту та політичну інтеграцію.
Одне зрозуміло: гроші стають цифровими, а платформи – новими банками. І той, хто встигне інтегрувати крипту першим, отримає не лише нові ринки, а й нову владу у цифровій економіці.
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.