Цуренко знялася з турніру в Сіднеї після прикрої поразки у фіналі Брісбена
Українська тенісистка Леся Цуренко не виступить на турнірі WTA у Сіднеї. Причини не повідомляються.
Окрім Цуренко, на турнірі не зіграють чешка Кароліна Плішкова та японка Наомі Осака. Саме з Плішковою зіграла Цуренко у неділю, 6 січня, у фіналі турніру в Брісбені, де зазнала прикрої поразки. І ці дві тенісистки мали зіграти у першому колі турніру в Сіднеї.
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Причини відмови від участі не повідомляються. Серед ймовірних – намагання краще підготуватися до Australian Open, який стартує 14 січня.
Джерело: 24 Канал
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