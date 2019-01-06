Цуренко знялася з турніру в Сіднеї після прикрої поразки у фіналі Брісбена

Українська тенісистка Леся Цуренко не виступить на турнірі WTA у Сіднеї. Причини не повідомляються.

Окрім Цуренко, на турнірі не зіграють чешка Кароліна Плішкова та японка Наомі Осака. Саме з Плішковою зіграла Цуренко у неділю, 6 січня, у фіналі турніру в Брісбені, де зазнала прикрої поразки. І ці дві тенісистки мали зіграти у першому колі турніру в Сіднеї.

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Причини відмови від участі не повідомляються. Серед ймовірних – намагання краще підготуватися до Australian Open, який стартує 14 січня.