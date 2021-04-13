Можуть вплинути на результат: ЦВК чекає рішень суду щодо виборів на Прикарпатті

До Центральної виборчої комісії надійшли судові рішення щодо окружної виборчої комісії 87-го округу. Вони можуть вплинути на результати проміжних парламентських виборів до Верховної Ради.

Результати виборів на Прикарпатті можуть бути іншими

Наразі у судах ще перебувають апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції у 3 справах. Результати їх розгляду мають опублікувати 13 квітня.

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До того часу комісія не може встановити результати виборів в цьому окрузі. Тож ЦВК зобов'язала ОВК скласти уточнений протокол про підсумки голосування.

Голосування на окремих виборчих дільницях суд визнав недійсним. Водночас, залишив в силі рішення про повторний підрахунок голосів. В такому випадку ОВК повинна скласти протокол про повторний підрахунок, а ці відомості внести до підсумкового уточненого протоколу,

– заявив голова ЦВК Олег Діденко.

Він додав, що суд скасував рішення про повторний підрахунок голосів. Тож ОВК повинна взяти за основу первинний протокол ДВК та внести його відомості до підсумкового уточненого протоколу.

Діденко сподівається, що ОВК повною мірою врахує рішення судів та вчинить всі необхідні дії, які випливають з них.

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