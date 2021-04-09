ЦВК призначила вибори нардепів у Херсонській та Черкаській області

Центральна виборча комісія призначила вибори народних депутатів у Херсонській та Черкаській області на 31 жовтня 2021 року. Рішення прийняли через дострокове припинення повноважень нардепів Олександра Скічка та Ігоря Колихаєва.
Джерело:ЦВК
ЦВК 9 квітня призначила проміжні вибори на 184 окрузі в Херсонській області та 197 окрузі в Черкаській області.
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Яке рішення прийняла виборча комісія
ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 та №197 на неділю, 31 жовтня 2021 року,
– повідомляють в управлінні комунікації ЦВК.
Виборчий процес розпочнеться за 60 днів до дня виборів – 1 вересня 2021 року.
Що цьому передувало
- З 2019 року нардепом від 197 округу був Олександр Скічко від партії "Слуга народу".
- Та 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Скічка головою Черкаської ОДА.
- З 2019 року Ігор Колихаєв був нардепом у Верховній Раді від Херсонщини.
- У листопаді 2020 року Ігоря Колихаєва обрали мером Херсона.
- 30 березня 2021 року ВР голосуванням припинила депутатські повноваження Олександра Скічка та Ігоря Колихаєва.