ЦВК призначила вибори нардепів у Херсонській та Черкаській області

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Центральна виборча комісія призначила вибори народних депутатів у Херсонській та Черкаській області на 31 жовтня 2021 року. Рішення прийняли через дострокове припинення повноважень нардепів Олександра Скічка та Ігоря Колихаєва.

Джерело:

ЦВК

ЦВК 9 квітня призначила проміжні вибори на 184 окрузі в Херсонській області та 197 окрузі в Черкаській області.

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Яке рішення прийняла виборча комісія

ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 та №197 на неділю, 31 жовтня 2021 року,
– повідомляють в управлінні комунікації ЦВК.

Виборчий процес розпочнеться за 60 днів до дня виборів – 1 вересня 2021 року.

Що цьому передувало