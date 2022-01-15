ЦВК схвалила бюджети для проведення виборів у 2022 році

Центральна виборча комісія затвердила бюджети для проведення виборів народних депутатів на 2022 рік. Сума кошторисів склала понад 34 мільйони гривень.

Зокрема, кошторис для функціонування Держреєстру виборців на 2022 рік затвердили на суму 23 мільйони 914,4 тисячі гривень.

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Який розмір застави для депутатів

Крім того, ЦВК визначила розмір грошової застави у 2022 році для кандидата в депутати на проміжних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад. Вона становитиме 1300 гривень з 1 січня до 30 вересня, 1340 гривень з 1 жовтня до 31 грудня.

Розмір застави для кандидата на повторних виборах – 6 500 гривень з 1 січня до 30 вересня, ️6 700 гривень з 1 жовтня до 31 грудня.

Коли будуть вибори

ЦВК 29 жовтня призначила проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 206, що в Чернігівській області. Вони пройдуть у неділю, 27 березня 2022 року.

Текст поста ЦВК:

Сьогодні на засіданні Комісія затвердила:

Кошторис для проведення виборів нардепів на 2022 рік на суму 34 млн 681,4 тис. гривень (з розрахунком видатків для фінансування підготовки та проведення проміжних виборів в трьох ОВО); Кошторис для функціонування Держреєстру виборців на 2022 рік на суму 23 млн 914,4 тис. гривень; середні норми видатків міських, районних у місті, селищних, сільських ТВК і ДВК на підготовку та проведення місцевих виборів-2022 (для визначення обсягу видатків які виділяються з місцевого бюджету)

️Також ЦВК визначила:

розмір грошової застави у 2022 році для кандидата в депутати на проміжних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) у розмірі 1300 грн;

розмір грошової застави для кандидата в депутати на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч):

1 300 грн (з 1 січня до 30 вересня);

1 340 грн (з 1 жовтня до 31 грудня).

розмір грошової застави для кандидата на повторних виборах сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч):