Ведучи агресивну політику Росія сама собі шкодить. Її ескалація на Донбасі та конфронтація із Заходом завершиться програшем для Кремля.

Росія програє у війні

Розширюючи зону свїх втручань та агресії, Росія фактично солідаризує проти себе весь світ. Таку думку висловив аналітик центру Нова Європа Сергій Солодкий.

До теми Росія давно перейшла від заяв до агресивних дій, – аналітик

Ми не можемо сказати, чим ця історія закінчиться і як довго вона триватиме. Рано чи пізно вона закінчиться поразкою Росії. Росія не може дипломатично і навіть військово воювати з усім світом,

– заявив Солодкий.

Він додав: "Ця війна апріорі програшна для Росії. Питання лише в тому, скільки це може зайняти часу".

Росіяни не усвідомлюють безглуздість політики Кремля

За словами Солодкого, політика Росії не зміниться поки населення країни не усвідомить всю згубність дій керівництва.

"Суспільство не усвідомлює безглуздості те недалекоглядності політики. Воно підтримує керівництво та захоплюється ним", – пояснив аналітик.

Він попередив, що таке керівництво Росії буде ще не одне. Володимир Путін – не останній президент Росії із загарбницькими намірами.

Серед російського населення поширена думка про домінування та експлуатацію, а пропаганда тільки підігріває її.

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