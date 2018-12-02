"Ця перемога – все для мене": Гвоздик дав емоційний коментар про перемогу над Стівенсоном

Український чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) назвав перемогу над Адонісом Стівенсоном в чемпіонському бою головною у своєму житті. Щоправда, як зауважив він, підніматися у вазі він не збирається.

Відповідні слова боксера передає видання worldboxingnews.net.

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"Ця перемога – все для мене. Я тренувався все життя, сьогодні ця праця показала, що це того коштувало", – зауважив він.

За словами українця, його супротивник Адоніс Стівенсон був великим чемпіоном, але зараз настав його час.

"Він завдав дуже хороший удар в 10-му раунді, але я витримав і закінчив бій. Зараз я просто хочу відпочити, перш ніж обговорювати своє майбутнє. Безумовно я хочу залишитися у напівважкій вазі", – додав Гвоздик.

Нагадаємо, уночі проти 2 грудня Олександр Гвоздик нокаутом достроково переміг Адоніса Стівенсона з Канади. У підсумку українець здобув титул чемпіона світу у напівважкій вазі за версією WBC.