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      "Ця перемога – все для мене": Гвоздик дав емоційний коментар про перемогу над Стівенсоном

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      Український боксер Олександр Гвоздик прокоментував перемогу над Адонісом Стівенсоном
      Український боксер Олександр Гвоздик прокоментував перемогу над Адонісом Стівенсоном / Getty Images

      Український чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) назвав перемогу над Адонісом Стівенсоном в чемпіонському бою головною у своєму житті. Щоправда, як зауважив він, підніматися у вазі він не збирається.

      Відповідні слова  боксера передає видання worldboxingnews.net.

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      "Ця перемога – все для мене. Я тренувався все життя, сьогодні ця праця показала, що це того коштувало", – зауважив він.

      За словами українця, його супротивник Адоніс Стівенсон був великим чемпіоном, але зараз настав його час.

      "Він завдав дуже хороший удар в 10-му раунді, але я витримав і закінчив бій. Зараз я просто хочу відпочити, перш ніж обговорювати своє майбутнє. Безумовно я хочу залишитися у напівважкій вазі", – додав Гвоздик.

      Нагадаємо, уночі проти 2 грудня Олександр Гвоздик нокаутом достроково переміг Адоніса Стівенсона з Канади. У підсумку українець здобув титул чемпіона світу у напівважкій вазі за версією WBC.

      Теги: Новини України Канада Гвоздик – Стівенсон Олександр Гвоздик Бокс Спорт
      Джерело: 24 Канал
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