Цю корупційну схему в життя втілював Порошенко, – Гнап про арешт Шандро

Голову правління "Кузні на Рибальському" Валерія Шандро засудили до тримання під вартою, але із альтернативою внесення застави у сумі понад 443 мільйони гривень. Його звинуватили в організації поставок військової техніки низької якості.

Однак ламалась також і військова техніка, яку виробляв завод, який контролював Петро Порошенко та його партнери по бізнесу. Про це розповів журналіст-розвідувач Дмитро Гнап.

Детальніше Директора "Кузні на Рибальському" арештували з пів мільярдною заставою

Мовиться про компанію "Богдан Моторс", де вироблялися санітарні автомобілі "Богдан" на базі китайських джипів. Половина цих автомобілів зламалися у перші 3 місяці експлуатації на фронті.

Гнап прокоментував корупційну схему Порошенка

Гнап наголосив, що слідчі Державного бюро розслідування підуть за американською схемою розслідування таких корупційних злочинів.

Очевидно, головою слідчої піраміди у цій історії, тобто людиною, яка давала вказівки, погоджувала і втілювала в життя цю корупційну схему, був Петро Порошенко,

– підкреслив журналіст.

За його словами, якщо затриманий Шандро почне давати свідчення, то ДБР отримає достатньо доказів, аби повідомити Порошенку про підозру. Без відома та санкцій тодішнього президента, схеми не могли реалізовуватись.

Він припустив, що історія буде схожою, як із Віктором Медведчуком, який теж не без підтримки Порошенка збагатився. "Порошенко може повторити долю Медведчука і, фактично, потрапити під домашній арешт. У нього почнуться абсолютно заслужені проблеми з законом", – зауважив Гнап.

Справа щодо "Кузні на Рибальському": що відомо

7 липня Печерський суд виніс вирок директору "Кузні на Рибальському".

Його підозрюють у змові з іншими посадовцями та сприяв постачанню військової техніки низької якості до наших підрозділів.

Крім того, 6 липня Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Олігарха та політика Віктора Медведчука звинуватили у держаній зраді. Наразі він перебуває під домашнім арештом.

Дмитро Гнап розповів про корупційну схему Петра Порошенка: дивіться відео