Міноборони дозволило ТЦК використовувати відеореєстратори: як це працюватиме

Міноборони затвердило інструкцію щодо використання ТЦК приладів фото- та відеофіксації. Записи можуть передаватися державним органам або використовуватися медіа.

Втім, це можливо лише з дозволу керівника ТЦК, з дотриманням Закону "Про захист персональних даних". Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Що відомо про застосування відеореєстраторів ТЦК

Як повідомляє видання, уповноважений представник ТЦК зобов'язаний увімкнути портативний відеореєстратор на початку виконання своїх службових обов'язків під час оповіщення та перевірки військово-облікових документів і вести безперервний відеозапис до завершення заходів.

Це передбачено Інструкцією щодо використання ТЦК технічних засобів для фото- та відеофіксації.

16 вересня Міністерство юстиції зареєструвало відповідний наказ Міноборони №532 від 6 серпня 2024 року, яким затверджується інструкція, хоча вона ще не набула чинності.

Використання уповноваженими представниками ТЦК технічних засобів з функціями автоматичної фото- та відеофіксації здійснюється з метою:

попередження, виявлення або фіксування порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку;

фіксації дій уповноважених представників.

Інструкція вимагає, щоб відеореєстратор, або ж бодікамера, був оснащений технічними характеристиками та конструктивними особливостями, які дозволяють закріпити його на службовому одязі. У деяких випадках бодікамеру можна тримати в руках.

Під час виконання службових обов'язків уповноваженому представнику ТЦК заборонено:

видалення відеозаписів з портативного відеореєстратора та зміна їх системної дати та часу;

примусове виключення портативного відеореєстратора, у тому числі на вимогу сторонніх осіб;

перешкоджання здійсненню фото- та відеофіксації;

використання портативного відеореєстратора у випадках, не пов'язаних із здійсненням ним повноважень;

копіювання, передавання інформації з портативного відеореєстратора, карти пам'яті стороннім особам.

Хто може отримати доступ до записів з бодікамер

Згідно з інформацією видання, фото- та відеоматеріали, або їх копії, з портативних відеореєстраторів, що використовуються уповноваженими представниками ТЦК, можуть надаватися на підставі обґрунтованих запитів від державних органів, органів досудового розслідування, прокуратури, слідчих суддів, судів, поліції та інших осіб згідно з чинним законодавством.

Інструкція також передбачає можливість передання цих записів для використання в медіа та розповсюдження в Інтернеті, але тільки за дозволом керівника ТЦК і при дотриманні Закону "Про захист персональних даних". Це може відбуватися виключно для забезпечення безпеки та захисту інтересів громадян, суспільства і держави, а також для охорони честі та гідності особового складу ТЦК.

Додатково зазначається, що перед увімкненням камери співробітник ТЦК зобов'язаний перевірити коректність дати та часу на пристрої і попередити осіб, яких знімають, про ведення відеофіксації. Відео та фото зберігаються на сервері протягом 30 днів після завантаження.