Бойові частини поповнилися за рахунок ТЦК: 70% придатних військових – у бойових частинах

Майже всіх військових із ТЦК, які були придатні до служби, передали у бойові частини. У тилу залишилися поранені, старші за 50 та цивільні працівники.

Про це повідомили у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ у відповідь на запит "Главкома", передає 24 Канал. У 2024 – 2025 роках майже 70% військовослужбовців із територіальних центрів комплектування, які не мали обмежень за станом здоров’я, перевели до бойових частин.

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ТЦК пішли на фронт

Ротації стартували восени 2024 року, коли Генштаб наказав переглянути штати тилових частини, зокрема, ТЦК – аби компенсувати нестачу бійців на фронті.

Майже всіх із ТЦК, хто придатний, було відправлено на передову,

– підтвердило джерело в штабі Сухопутних військ.

Службу в піхоті почали не лише інструктори з військкоматів, а й медики, військові з ППО та навіть персонал охоронних рот.

Сьогодні половину штату ТЦК по всій країні складають військові, які вже побували на фронті й мають поранення або контузії. Такі бійці не можуть повернутись до бойових частин, але продовжують службу в тилу, займаючись мобілізацією та підтримкою.

Близько 20% від загальної кількості працівників ТЦК – цивільні фахівці, які не є військовозобов’язаними. Вони відповідають за тилові функції: бухгалтерію, кухню, юридичний супровід тощо.

Всі очільники ТЦК та СП були повністю замінені після початку повномасштабного вторгнення. За даними Сухопутних військ, 85% нових керівників мають бойовий досвід і служили в бойових частинах.

