Представники ТЦК можуть бути присутні на прикордонних пунктах пропуску, – Демченко

В ДПСУ розповіли що представники ТЦК можуть перебувати на пунктах пропуску на кордоні з Україною. Втім, вони не беруть участь у заходах прикордонного контролю.

Співробітники ТЦК лише допомагають прикордонникам у разі виникнення питань щодо документів або інформації стосовно осіб, які перетинають кордон. Речник ДПСУ Андрій Демченко зауважив, що на пунктах пропуску немає масової видачі повісток.

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Яка функція ТЦК на прикордонних пунктах пропуску

Демченко пояснив, що представники ТЦК перебувають на пунктах пропуску для того, щоб допомагати прикордонникам у разі виникнення питань щодо документів або інформації про осіб, які перетинають кордон.

В окремих пунктах пропуску, в окремі години можуть бути присутні представники територіальних центрів комплектування, але вони не беруть участі в заходах прикордонного контролю,

– пояснив Демченко.

Речник підкреслив, що масова видача повісток на пунктах пропуску не відбувається, оскільки представники ТЦК не беруть участі у прикордонному контролі.

Якщо людина, яка перетинає кордон, перебуває у розшуку, працівники прикордонної служби можуть звернутися до поліції для її доставки до територіальних центрів комплектування.