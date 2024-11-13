У Полтавському ТЦК прокоментували чутки щодо формування бригад з їхніх працівників

ТЦК Полтави пояснив, чому неможливо сформувати бригади з цивільних працівників. Центр не отримував вказівок щодо змін у своїй роботі чи розформування.

Представники полтавського ТЦК відповіли щодо можливості створення бригад з цивільних працівників. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на речника центру Романа Істоміна.

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Що сказав представник ТЦК у Полтаві

Істомін зазначив, що не може коментувати попередні слова депутатів Верховної Ради. Наразі не надходило жодних розпоряджень про розформування або зміни у структурі центру.

Працівники ТЦК – це цивільні особи. У ТЦК є працівники та військовослужбовці. З працівників ТЦК жодних бригад сформовано бути не може і щодо військовослужбовців жодних розпоряджень на розформування не надходило,

– додав речник полтавського ТЦК.

Що відомо про план Верховної Ради розформувати ТЦК