"На передовій було легше": як військові після поранень працюють у ТЦК

Тема мобілізації та роботи ТЦК викликає доволі багато дискусій. Чимало розбрату та ненависті до діяльності ТЦК посіяла і російська пропаганда, намагаючись розділити українське суспільство.

Насправді ж працівники ТЦК – це часто військові, які отримали травму та вирішили продовжувати службу у такий спосіб. Кінооб'єднання "Вавилон'13" зняло короткометражний фільм про діяльність ТЦК та СП у Львові, прагнучи показати, що відбувається там зсередини. Більше про фільм це 24 Каналу розповіла режисерка Юлія Шашкова.

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Як знімали фільм "Львів. ТЦК"

Кінематографісти "Вавилон'13" зняли фільм про роботу ТЦК та СП у Львові. Режисери та оператори провели велику роботу. Зокрема, вони їздили з групами оповіщення, знімали матеріали у кабінетах ТЦК та навіть фільмували проходження ВЛК. Втім у фінальну версію фільму увійшли далеко не усі кадри.

Ідея з'явилася в межах проєкту "Південь – Північ – Схід – Захід", хотілось показати, як люди почуваються на Заході. Найбільш болючою темою є ТЦК, ухилянти тощо. Так і виникла ідея поїхати, познімати у львівський ТЦК. Дуже довго ми отримували згоду, це було не просто. Важко було і знімати, зараз люди якось бояться камер. У цьому була складність,

– зауважила Юлія Шашкова.

Росія часто використовує тему мобілізації для того, аби розколоти українське суспільство та загалом зірвати процес мобілізації в Україні. Це доволі чутлива тема, тож подекуди російська ІПСО справді викликає у людей саме ті емоції, які й мала.

"Мене вражає, що люди, здається, не розуміють, що ТЦК – це теж ЗСУ. Коли ви атакуєте представників ТЦК – то підриваєте довіру самих військових. ТЦК – це неймовірно важлива логістична частина ЗСУ, – наголосила Шашкова.

Перегляньте фільм про роботу ТЦК у Львові / Відео з ютуб-каналу "Вавилон'13"

Насправді хлопцям в ТЦК дуже складно морально. 90% працівників – чоловіки, що вже пройшли пекло, з травмами та ампутаціями, але які ще якось хочуть послужитися своїй державі. Наприклад, наш герой (фільму – 24 Канал) Віталій Смілка вже за місяці повертається до своєї бригади та знову воюватиме. Він навіть у фільмі каже, що на передовій йому було легше,

– розповіла режисерка.

Сержант Віталій Смілка мав багаторічний досвід у військовій справі. Він, зокрема, брав участь у миротворчих місіях. Під час повномасштабного вторгнення Росії він вкотре пішов на захист України, де згодом отримав дуже серйозну травму голови. За складний випадок взялися лише лікарі у Канаді.

Після завершення війни пан Віталій планує повернутися до вчителювання, адже за фахом є вчителем історії.