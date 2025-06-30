У Вінниці військовий, який загинув на фронті, отримав повістку: у ТЦК вибачилися

У Вінниці родина загиблого військовослужбовця отримала повістку на його ім'я. У ТЦК пояснили, що це сталося через збій у системі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП.

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Що відомо про помилку з повісткою загиблому воїну

Так, Вінницький ТЦК випадково відправив повістку на ім’я загиблого Героя Костянтина Панкова. Там висловили співчуття рідним і близьким військового, який був вірний присязі і віддам своє життя за Україну.

Представники військомату заявили, що глибоко шкодують через цей прикрий випадок.

Це сталося внаслідок технічного збою в автоматизованій системі «Оберіг», яка генерує повістки на основі наявних баз даних. На жаль, унаслідок технічної помилки не відбулася належна звірка з оновленими списками загиблих захисників,

– вказали представники ТЦК.

Як вказали у Вінницькому обласному центрі комплектування, вони розуміють, що ситуація завдала болю родині та близьким Костянтина Геннадійовича, і щиро перепросили за завдані моральні страждання.

"Запевняємо, що за цим фактом уже проводиться перевірка, аби встановити причини збою та вжити необхідних заходів для унеможливлення таких випадків у майбутньому", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, нещодавно Одеський ТЦК спростував фейк про мобілізацію осіб з подвійним громадянством. У мережі ширили "документ" нібито від імені структури, який має купу граматичних та логічних помилок.