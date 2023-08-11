Очолювати ТЦК мають ветерани, які втратили здоров'я на війні, – Зеленський

Президент України оголосив про звільнення з посад всіх обласних військкомів. Він заявив, що комплектування армії має лишитися за ветеранами війни.

11 серпня Володимир Зеленський провів спеціальне засідання РНБО. За його результатами він звільнив усіх обласних військкомів та розповів, ким саме планує їх замінити.

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Очолювати ТЦК мають люди, яким можна довіряти

Перевірка військкоматів показала, що серед посадовців цих установ чимало тих, хто наживається на війні. Так, за словами Зеленського, щодо посадовців військкоматів відкрили вже 112 кримінальних проваджень, 33 з них повідомили про підозри, зокрема у незаконному збагаченні, вимаганні хабарів та легалізації незаконних коштів.

Президент наголосив, що військкомати мають очолювати люди, яким суспільство могло б довіряти. І найкращими кандидатами на очільників ТЦК є воїни, "які точно знають, що таке війна й чому цинізм та хабарництво в час війни – це державна зрада".

Воїни, які пройшли фронт, або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров’я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму… Їм можна довірити цю систему комплектування,

– наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що за реалізацію рішення про обрання нових керівників ТЦК відповідатиме Головнокомандувач Валерій Залужний.

Перевірка ТЦК: що відомо