В Одесі чоловіка силоміць забрали з автобуса: у ТЦК заявили, що почали службову перевірку

Нещодавно в мережі розгорівся новий скандал за участі ТЦК. На відео, яке поширюється в мережі видно, як чоловіка силоміць витягують з маршрутки та ведуть до машини.

В Одеському ТЦК уже розпочали службову перевірку через конфлікт, що стався зранку 16 травня у місцевій маршрутці між чоловіком у військовій формі та цивільною особою. Однак, там зазначили, що з відеозапису неможливо встановити причину суперечки.

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ТЦК проводить службову перевірку

Інцидент, який швидко поширився в соціальних мережах завдяки відеозапису, показує, як чоловіка силоміць витягують з маршрутки та ведуть до автомобіля.

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В Одеському ТЦК та СП зазначають, що з відеозапису неможливо встановити причину суперечки між чоловіком у військовій формі та цивільною особою.

Наразі триває з'ясування обставин та ідентифікація учасників конфлікту. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП наголошує, що будь-які прояви насильства є неприпустимими.

За результатами службової перевірки всім діям та учасникам буде надано правову оцінку,

– зазначили у ТЦК.

Зауважимо, що після нещодавнього інциденту в Одесі із побиттям між дівчиною і чоловіком у формі, в мережі завірусився новий флешмоб із написом "мене захищають люди у військовій формі", щоб нагадати про важливість кожного із захисників України.

За порушення прав людини працівників ТЦК каратимуть

Народний депутат Федір Веніславський заявив, що намагання працівників ТЦК "продемонструвати ефективність роботи" може мати негативні психологічні наслідки та порушувати права людини. Він підкреслив, що такі дії категорично заборонені в процесі мобілізації.

"Будь-які заходи мають здійснюватися з дотриманням поваги до людської гідності, тому що право на людську гідність не може бути обмежене навіть в умовах воєнного стану", – наголосив Веніславський.

Депутат зазначив, що випадки порушення прав людини представниками ТЦК та СП викликають суспільний резонанс і стають предметом реагування правоохоронних органів. Якщо правоохоронці фіксують ознаки кримінального чи адміністративного правопорушення, вони реєструються та розслідуються належним чином.

Зокрема він зазначив, що є багато випадків, коли представники ТЦК та СП після таких скандальних випадків відсторонялися від виконання своїх обов'язків.