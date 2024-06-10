Одеський ТЦК прокоментував відео, де видно примусове затримання чоловіка
Джерело:Одеський обласний ТЦК та СП
В інтернеті опублікували відео, на якому люди у військові формі силою затримали чоловіка в Одесі. Обласний територіальний центр комплектування відреагував на цей випадок.
Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент у понеділок, 10 червня, на своїх сторінках у соціальних мережах. Відповідний ролик активно поширювали телеграм-канали.
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Одеський ТЦК силою затримав чоловіка
Як зазначають у ТЦК, група з оповіщення зупинила чоловіка для перевірки військового квитка або документів, які підтверджують особу. Важливо, що це є звичайною процедурою під час мобілізації, передбаченою законодавством.
Однак чоловік, за словами військових, поводився агресивно і відмовився показати документи, послуговуючись до того ж нецензурною лексикою. Також військовозобов'язаний, як кажуть у ТЦК, намагався втекти.
Співробітники ТЦК затримали чоловіка в Одесі: дивіться відео з телеграм-каналів
Щоб уникнути втечі громадянина до прибуття поліції, працівники ТЦК були змушені його затримати. Після того як чоловік пред'явив документи, ситуацію вдалось врегулювати: йому видали повістку для призову.
Попри спроби в мережі представити цей інцидент як порушення з боку ТЦК, ситуація була вирішена відповідно до закону. Звертаємось до громадян із проханням не піддаватися провокаційним заголовкам в інтернеті,
– вказано в джерелі.
Крім того, в Одеському обласному ТЦК закликають зберігати критичне мислення та користуватися лише офіційними джерелами інформації, аби не піддаватися свідомим чи несвідомим маніпуляціям.
Центри комплектування у центрі уваги
- Анжеліка Талабан із Тернопільщини стверджує, що її батько був мобілізований попри серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема інсульт та алкогольну залежність. Тернопільський обласний ТЦК заперечує примус, заявляючи про добровільність рішення чоловіка служити, всупереч його стану здоров'я та різні погляди в сім'ї.
- Рух KyivPride повідомив про випадок, коли представники ТЦК прийшли до ЛГБТК+ активістів з метою відправки чоловіків на військово-лікарську комісію. Захисники прав розцінюють це як спробу тиску на рух за рівність. Події, які вони організовують, мають благодійний характер і спрямовані на підтримку армії.
- Житомирський обласний ТЦК роз'яснює обставини смерті чоловіка після його перебування у військовому комісаріаті. Громадянин Сергій, який був доставлений до ТЦК в стані алкогольного сп'яніння, помер від травм, здобутих під час епілептичного нападу. Слідство не виявило ознак зовнішнього втручання, але цей випадок викликає питання щодо процедур і безпеки під час мобілізації.