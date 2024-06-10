Одеський ТЦК прокоментував відео, де видно примусове затримання чоловіка

В інтернеті опублікували відео, на якому люди у військові формі силою затримали чоловіка в Одесі. Обласний територіальний центр комплектування відреагував на цей випадок.

Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент у понеділок, 10 червня, на своїх сторінках у соціальних мережах. Відповідний ролик активно поширювали телеграм-канали.

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Одеський ТЦК силою затримав чоловіка

Як зазначають у ТЦК, група з оповіщення зупинила чоловіка для перевірки військового квитка або документів, які підтверджують особу. Важливо, що це є звичайною процедурою під час мобілізації, передбаченою законодавством.

Однак чоловік, за словами військових, поводився агресивно і відмовився показати документи, послуговуючись до того ж нецензурною лексикою. Також військовозобов'язаний, як кажуть у ТЦК, намагався втекти.

Співробітники ТЦК затримали чоловіка в Одесі: дивіться відео з телеграм-каналів

Щоб уникнути втечі громадянина до прибуття поліції, працівники ТЦК були змушені його затримати. Після того як чоловік пред'явив документи, ситуацію вдалось врегулювати: йому видали повістку для призову.

Попри спроби в мережі представити цей інцидент як порушення з боку ТЦК, ситуація була вирішена відповідно до закону. Звертаємось до громадян із проханням не піддаватися провокаційним заголовкам в інтернеті,

– вказано в джерелі.

Крім того, в Одеському обласному ТЦК закликають зберігати критичне мислення та користуватися лише офіційними джерелами інформації, аби не піддаватися свідомим чи несвідомим маніпуляціям.

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