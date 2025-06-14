Міноборони хоче перевести у "цифру" всю взаємодію з ТЦК : що чекає на українців
- Міноборони планує перевести всю взаємодію з ТЦК у цифрову форму, включаючи постановку на облік та демобілізацію.
- В Резерв+ планується введення онлайн штрафів з можливістю сплати зі знижкою, а також вибір закладу охорони здоров'я для проходження ВЛК.
- Цифровізація має на меті зробити процес зрозумілим і прозорим для громадян, полегшуючи виконання їхніх обов'язків перед державою.
Міноборони має на меті перевести всю взаємодію з ТЦК у цифрову форму. Невдовзі у Резерв+ хочуть запустити два нових сервіси.
Про це ефірі Українського радіо розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає 24 Канал.
Дивіться також У Резерв+ з'являться смартконтракти: у Міноборони розповіли, що це таке та як працюватиме
Якою буде цифровізація взаємодії з ТЦК
За словами Черногоренко, цифровізація зачепить етапи взаємодії з військовою системою – від постанови на облік до демобілізації. Весь цей шлях має бути прозорим, зрозумілим і головне контрольованим людиною.
Заступниця міністра зазначила, що наразі пріорітетом у Резерв+ є онлайн штрафи. Зокрема, було ухвалено окремий закон, який дозволяє оплатити його через застосунок із 50% знижкою.
Працювати це буде так: людина, яка розуміє, що вона порушила правила військового обліку, їй про це повідомлено через Резерв+, вона може вибрати функцію сплатити штраф і зробити це не за 17 тисяч, а за 8,5 тисяч,
– вказала Черногоренко.
Вона зазначила, що ця практика не нова і вже застосовується у випадку порушень правил дорожнього руху. Міноборони планує додати сплату штрафів онлайн протягом 3 – 4 тижнів.
Наступним функціоналом, який хоче запустити Міноборони, є можливість проходження ВЛК в тому закладі охорони здоров'я, який зручний громадянину.
"Загалом, ідея в тому, щоб запустити якомога більше зручних функцій для громадянина, щоб полегшити йому сам процес виконання обов'язку перед державою. Тобто такі двосторонні відносини з державою. Держава робить це простим, зрозумілим, прозорим, а громадянин не ухиляється від виконання цього обов'язку", - зазначила заступниця міністра.