У Міноборони пояснили що робити, якщо ТЦК подав у розшук

ТЦК та СП можуть подати військовозобов'язаного в розшук, якщо він порушив правила військового обліку. У такому випадку алгоритм дій громадянина залежить від того, у який спосіб він оновлював свої дані.

Про це сказали в Міноборони у коментарі "РБК-Україна". Також пояснили, що саме робити військовозобов'язаному, якого подав у розшук ТЦК.

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Що робити, якщо ТЦК подав у розшук

У Міністерстві оборони наголосили, що перелік дій у такому випадку залежить від способу, який громадянин обрав для оновлення даних.

Якщо статус "у розшуку" виявили під час оновлення персональних даних у Резерв+, необхідно повторно авторизуватися у застосунку. Якщо ж після цього такий статус не зник, треба особисто прибути до свого ТЦК. Там можна буде з'ясувати всі обставини й оновити персональні дані.

Якщо ви дізналися, що "у розшуку" під час оновлення даних у ЦНАП, необхідно прибути до ТЦК і повторно оновити дані.

У Міністерстві оборони наголосили, що статус "у розшуку" з'являється у громадян, які порушили правила військового обліку. Зокрема: