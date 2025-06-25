Військовий облік і судимість: кого можуть знову викликати до ТЦК

Після оновлення законодавства в Україні розширили список осіб, які підлягають військовому обліку. Зокрема, на реєстрацію знову ставлять чоловіків, яких раніше виключали через судимість за тяжкий злочин.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на адвоката Юрія Айвазяна.

Дивіться також Чи можуть ТЦК оштрафувати 17-річних хлопців за порушення військового обліку

Як раніше виключали з військового обліку

До змін у законодавстві громадяни, засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочини, автоматично виключались з військового обліку. Така практика була поширеною навіть після початку повномасштабної війни.

Юрист підкреслює, що ця норма більше не діє. Після змін осіб із подібною судимістю більше не знімають з обліку автоматично. Йдеться про оновлення статті про військовий обов'язок і військову службу. Тепер вона передбачає, що навіть засуджені за тяжкі злочини не виключаються з військового обліку.

Наразі внесені зміни до статті 37. Ця категорія військовозобов'язаних більше з обліку не знімається,

– зазначив адвокат.

ТЦК має право знову поставити на облік тих, кого раніше було виключено. Це стосується і тих, хто має непогашену судимість, якщо вона не є перешкодою відповідно до нового порядку. Підставою для цього є оновлені норми законодавства, що діють під час воєнного стану та загальної мобілізації.

Якщо громадянин отримав повістку від ТЦК, незважаючи на попереднє виключення з обліку через судимість, юристи радять не ігнорувати її. Необхідно з'явитись до центру комплектування та уточнити обставини. У разі суперечностей – звернутись до адвоката.

Нагадаємо, чоловіки віком від 50 до 60 років в Україні підлягають мобілізації, але можуть бути призвані лише на окремі посади, такі як оператор зв'язку, водій, зварювальник, електрик, фінансист, та інші, залежно від наявності освіти або спеціальності. Пропозиція знизити граничний вік мобілізації з 60 до 55 років поки що не набула чинності, тому мобілізація чоловіків віком 50 – 60 років триватиме у липні 2025 року.