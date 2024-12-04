Працюють цілодобово та без вихідних: у ТЦК розповіли, що роблять вночі

У ТЦК заявили, що працюють цілодобово. Начальник Черкаського територіального центру комплектування Олег Тимошенко розповів, яку роботу працівники виконують вночі.

Згідно зі 154 постановою "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки", ТЦК мають працювати цілодобово та без вихідних. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника Черкаського ТЦК медіа 18000.

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Яку роботу у ТЦК виконують вночі

У нічний час територіальні центри комплектування здійснюють перевірку та виписку документів, а також відправляють команди до військових частин. Окрім цього, проводять військово-лікарські комісії.

Тимошенко зазначив, що людей приймають протягом дня з 8:00 до 18:00. Проте, якщо людина бажає служити в армії та приходить як доброволець, її можуть прийняти й в нічний час.

Начальник Черкаського ТЦК наголосив, що у центрах завжди є чергова зміна та відповідальні люди. Тож навіть у нічний час можна підписати контракт чи розв'язати інші питання.

Приходять майже кожну ніч, але це специфічні люди. Вони, як правило, або посварилися з дружиною, або трошки зайвого хильнули й вже зранку вони не хочуть служити,

– каже Тимошенко.

Він також додав, що зазвичай таким добровольцям дають час подумати, проводять консультацію та зустрічаються з ними зранку. Здебільшого. згодом вони відмовляються воювати.