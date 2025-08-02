У Вінниці біля тимчасового пункту збору військовозобов’язаних відбувся інцидент за участі групи цивільних осіб. У Вінницькому ТЦК наголосили, що діють винятково в межах законодавства України та у взаємодії з Нацполіцією.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП.

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Як у Вінницькому ТЦК прокоментували сутичку з місцевими?

На території тимчасового пункту збору військовозобов’язаних у Вінниці стався конфлікт між громадянами та військовими ТЦК.

У Вінницькому ТЦК розповіли, що доставили туди групу військовозобов’язаних осіб для проходження медичних оглядів та інших процедур, які передбачені чинним законодавством у межах мобілізаційних заходів.

Увечері поблизу цього пункту зібралася група цивільних осіб, яка поводилась агресивно. Зафіксовано спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку,

– йдеться у повідомленні.

Для забезпечення правопорядку на місце події прибули представники Національної поліції. У Вінницькому ОМТЦК та СП наголосили, що діють винятково в межах законодавства України та у взаємодії з Нацполіцією та закликали громадян до взаємоповаги та дотримання правових норм.

До слова, на конфлікт із ТЦК у Вінниці відреагували у поліції Вінниччини. Там повідомили, що встановлюють усі обставини події.