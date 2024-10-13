В Україні тривають рейди ТЦК у багатолюдних місцях. Працівників військкомату помітили на Буковелі.

У мережі поширили відео, на яких зафіксована робота ТЦК на Івано-Франківщині, зокрема на території курортів Яремче та Буковель.

Дивіться також "Я вийшов з концерту, чого ви мене тягнете": усе, що відомо про масові облави ТЦК по Україні

ТЦК завітали до місць відпочинку на Заході

Так, один із очевидців записав відео, в якому розповідає про ревізію ресторанів у Яремче. Чоловік розказує, що він хотів зайти у тамтешній заклад, але відмовився, побачивши, що біля входу стоять три – чотири військових, а поряд із ними двоє поліцейських.

Також пабліки Чернівців пишуть, що там співробітники ТЦК чатують на військовозобов'язаних біля виходів на одному з ринків.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що сьогодні групи ТЦК та поліції працювали на автобазарі під Івано-Франківськом та на Буковелі. Перевіряли військово-облікові документи. Повідомлень про конфлікти немає.

Перевірки документів у чоловіків на ринку у Чернівцях: дивіться відео

У мережі пишуть, що ТЦК завітали до Буковелі: дивіться відео

Перевірка документів на автобазарі під Івано-Франківськом: дивіться відео

Рейд ТЦК по ресторанах Яремчі: дивіться відео

До слова, увечері 12 жовтня облава ТЦК відбулася у ресторані "Соната", що у Сихові. У закладі якраз святкували весілля, коли туди зайшли військові у балаклавах. Люди обурилися і під крики "Ганьба" фактично вигнали працівників військкомату.

Масові рейди ТЦК розпочалися ще 11 жовтня. Найбільшого розголосу набула ситуація з концертом "Океан Ельзи" у київському "Палаці спору", де біля будівлі зібралися півсотні військових у супроводі правоохоронців та перевіряли документи у відвідувачів.