ТЦК, СБУ, розвідка та поліція обмінюватимуться даними, – Умєров про посилення військового обліку

Кабмін затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства.

Про це в понеділок, 28 жовтня, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Глава оборонного відомства розповів деталі.

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Кабмін затвердив посилення військового обліку

Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним. Кабінет міністрів затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства,

– повідомив Умєров.

За його словами, тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.

Умєров наголосив, що це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів.



"Цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування наших Сил оборони. Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обов'язок перед Батьківщиною", – вказав міністр.



Глава оборонного відомства України зазначив, що "нові правила також посилять нашу обороноздатність, роблячи армію сильнішою, а військовий облік – більше прозорим".

Мобілізація в Україні: останні новини

В понеділок, 28 жовтня, стало відомо, що Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану. Президент подав у Верховну Раду відповідні законопроєкти №12151 та №12152. Відтак, ідеться про продовження на 90 днів – до 7 лютого 2025 року.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України це може стати вже 13-м рішенням про продовження воєнного стану та мобілізації. Минулого разу таке рішення ухвалювали влітку. Відповідно до нього, воєнний стан і загальна мобілізація тривають до 9 листопада.