Кабмін розширив повноваження ТЦК на час мобілізації та воєнного стану

Кабмін вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Їхні повноваження на час воєнного стану суттєво розширили.

Зокрема тепер ТЦК працюватимуть цілодобово. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Дивіться також Людина з інвалідністю померла у військовій частині: Лубінець розкрив деталі розслідування

Що зміниться

Відтепер ТЦК та СП матимуть право цілодобово:

організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);

вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів;

вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час,

розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.

Дивіться також Купа невизначеностей: юрист детально розібрав законопроєкт про мобілізацію

У яких місцях можуть вручити повістку

Під час воєнного стану повістку можуть вручити не лише за місцем проживання, а й у громадських місцях чи на роботі.

Нагадаємо, що наразі її можуть вручати представники ТЦК та СП, органів місцевого самоврядування, а також керівники підприємств, установ, організації, де працює військовозобов’язаний незалежно від форми власності та підпорядкування.

А ще її можуть видавати керівники закладів освіти й управителі багатоквартирних будинків – ЖЕК та ОСББ.

Однак у новому законопроєкті уряд пропонує, щоб співробітники поліції на законодавчому рівні теж мали можливість інформувати чоловіків призовного віку про необхідність відвідати ТЦК та СП. Закон ще не ухвалили, тож такого права вони наразі не мають. До слова, представники тероборони теж не мають таких повноважень.