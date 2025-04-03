У Forbes підрахували, скільки Ту-22М залишилося у Росії після трьох років повномасштабної війни

За три роки повномасштабної війни проти України Росія втратила майже 10% своїх стратегічних бомбардувальників Ту-22М. Однак, на жаль, це жодним чином не вплине на її перебіг.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Скільки Ту-22М залишилося в Росії

До початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія мала приблизно 60 Ту-22М – модернізованих версій бомбардувальників часів холодної війни, здатних нести різні типи крилатих ракет.

У виданні зауважили, що до аварії Ту-22М в Іркутській області, яка трапилася 2 квітня, російські ВПС вже втратили чотири такі літаки: один розбився, один був збитий, а ще два знищені або серйозно пошкоджені внаслідок ударів українських безпілотників по аеродрому.

Крім того, з січня по березень безпілотники кілька разів вдарили по авіабазі "Енгельс". Внаслідок цього було знищено значну кількість крилатих ракет, які використовували бомбардувальники Ту-22М. За оцінками видання, вартість знищених ракет сягає майже 1 мільярда доларів.

Яка небезпека польотів на Ту-22М

Автор статті наголошує, що попри те, що Ту-22М випускають ракети по Україні з безпечної дистанції, кожен виліт цих літаків супроводжується певними ризиками. Усе через те, що вони були спроєктовані ще у 1960-х і побудовані у 1970 - 80-х роках. Те саме стосується і ракет Х-22, які, хоч і виробляються досі, також спроєктовані ще в 1960-х.

Ніщо так не цікаво, як політ із стародавньою ракетою, що містить 4 тонни гіперголічного палива,

– пожартував авіаційний експерт Білл Світман.

Водночас у статті зазначається, що втрата п’яти Ту-22М за понад три роки повномасштабної війни суттєво не вплине на її перебіг. Росія все ще має достатньо як уцілілих Ту-22М, так і бомбардувальників інших типів, зокрема Ту-95 і Ту-160, що дозволяє їй продовжувати завдавати авіаударів по Україні в найближчій перспективі.