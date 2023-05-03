Чому страшилки про ТУ-22М з ядеркою можуть бути характерною ІПСО Росії

На тлі так званої "атаки безпілотників" на Кремль росЗМІ повідомляють про нібито підготовку ворога до нічних ракетних ударів по Україні. Ба більше, лякають можливістю застосування ядерки. Однак, вкрай важливо розуміти, що ворог постійно проводить ІПСО.

Чому заяви про підгтовку бомбардувальників Ту-22М та нібито ймовірність "застосування" ядерної зброї можуть бути черговою російською ІПСО, читайте далі.

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Чергова брудна ІПСО російських терористів

Зауважимо, що спочатку про нібито наказ "підготували Ту-22М" на авіабазах в Енгельсі та Шайковці повідомили росЗМІ. Однак, вже незабаром цю інформацію підхопили телеграм-канали.

У мережі лякають, що нібито агресор цієї ночі може атакувати Україну ядерною зброєю. Нібито щонайменше два "вироби" вже перебувають безпосередньо поруч з один зі вказаних аеродрмів.

Всі повідомлення про "наказ підготувати стратегічну авіацію" несуть лише уявну загрозу, задача яких вивести людей з психологічної рівноваги,

– наголошують аналітики.

Стратегічна авіація ворога здійснює рейси кожного дня. "Про потенційний зліт будемо сповіщати у звичному режимі", – підкреслили у Monitor.

Що кажуть у Повітряних силах

Речник Повітряних сил в ефірі національного телемарафону зазначив, що галас спричиняється не тоді, коли хочуть щось зробити. Однак, обережними потрібно бути. Адже ворожа авіація завжди активна в небі. Зокрема, нещодавно злітав Ту-22М3, через що у низці областей оголошували повітряну тривогу.

Зараз на підступах до України перебуває близько двох з половиною десятків літаків ворожої авіації різних типів, які періодично завдають ударів керованими авіабомбами та іншим озброєнням. Противник застосовує авіацію щодня на різних напрямках. Ми, зрозуміло, маємо бути до цього готовими,

– наголосив Ігнат.

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