Скільки бомбардувальників на російському аеродромі "Моздок": оприлюднили супутникові знімки

На російському аеродромі "Моздок" розміщено шість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Defense Express пише, що це п’ята частина російського парку.

За даними видання подібні дані є надзвичайно важливими, адже ворог постійно використовує ці літаки як носії Х-22 для ударів по Україні.

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Зосередили мінімум п’яту частину від флоту

Станом на 22 квітня 2024 року на російському аеродромі "Моздок" було розміщено шість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, чотири літаки типу Су-24М/МР, та орієнтовно 20 гелікоптерів різних типів.

Водночас росіяни намалювали силуети фейкових Ту-22М3 і Су-24М/МР. Супутникові знімки у відкритий доступ на своєму профілі в Twitter виклав OSINT-аналітик під ніком Evergreen Intel.

Супутниковий знімок аеродрому "Моздок" станом на 22 квітня 2024 року / Фото Evergreen Intel

За даними Defense Express, такі дані є важливими одразу з кількох ракурсів. За повідомленнями Повітряних сил російські війська протягом останнього місяця регулярно використовували для масованих ударів по Україні надзвукові крилаті ракети Х-22, що запускаються із Ту-22М3.

Зокрема, п’ять ракет цього типу було застосовано 22 березня, три ракети – 28 березня, та шість ракет – під час удару 19 квітня. Відомо, що все ж дві Х-22 було збито. Ба більше, 19 квітня 2024 року Сили оборони України збили один Ту-22М3. Ймовірно, він таки летів на аеродром "Моздок".

Падіння російського Ту-22М3 вранці 19 квітня 2024 року / Скриншот Defense Express

Як пише Defense Express, якщо враховувати той факт, що наразі у повітряно-космічних силах ворога є лише 30 бомбардувальників Ту-22М3, то виходить, що російські військові лише на одному аеродромі зосередили мінімум п’яту частину від флоту цих літаків.

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