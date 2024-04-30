Скільки бомбардувальників на російському аеродромі "Моздок": оприлюднили супутникові знімки
Джерело:Defense Express
На російському аеродромі "Моздок" розміщено шість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Defense Express пише, що це п’ята частина російського парку.
За даними видання подібні дані є надзвичайно важливими, адже ворог постійно використовує ці літаки як носії Х-22 для ударів по Україні.
Дивіться також Тактика Першої світової: як старенькі літаки Як-52 можуть зекономити Україні цінні ракети ППО
Зосередили мінімум п’яту частину від флоту
Станом на 22 квітня 2024 року на російському аеродромі "Моздок" було розміщено шість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, чотири літаки типу Су-24М/МР, та орієнтовно 20 гелікоптерів різних типів.
Водночас росіяни намалювали силуети фейкових Ту-22М3 і Су-24М/МР. Супутникові знімки у відкритий доступ на своєму профілі в Twitter виклав OSINT-аналітик під ніком Evergreen Intel.
За даними Defense Express, такі дані є важливими одразу з кількох ракурсів. За повідомленнями Повітряних сил російські війська протягом останнього місяця регулярно використовували для масованих ударів по Україні надзвукові крилаті ракети Х-22, що запускаються із Ту-22М3.
Зокрема, п’ять ракет цього типу було застосовано 22 березня, три ракети – 28 березня, та шість ракет – під час удару 19 квітня. Відомо, що все ж дві Х-22 було збито. Ба більше, 19 квітня 2024 року Сили оборони України збили один Ту-22М3. Ймовірно, він таки летів на аеродром "Моздок".
Як пише Defense Express, якщо враховувати той факт, що наразі у повітряно-космічних силах ворога є лише 30 бомбардувальників Ту-22М3, то виходить, що російські військові лише на одному аеродромі зосередили мінімум п’яту частину від флоту цих літаків.
Нещодавно у Росії збили Ту-22МЗ
- Вдосвіта 19 квітня губернатор Ставропольського краю Красногвардійського району Росії повідомив про падіння їхнього літака Ту-22М3. Владімір Владіміров заявив, що вдалось врятувати двох пілотів, які катапультувались. Їх доправили у лікарню. Згодом ще одного знайшли мертвим, а четвертого – ще шукають.
- Сухопутні війська ЗСУ оприлюднили відео падіння літака та написали, що в окупантів спрацювала миттєва карма. Зокрема, літак Ту-22М3 військово-космічних сил Росії, який ще вночі скидав по Україні ракети, розбився у Ставропольському краї.
- Джерела 24 Каналу в ГУР повідомили, що це перший літак стратегічної авіації, який вдалось знищити Україні, під час польоту. Відомо, що його знищили з допомогою зенітного ракетного комплексу С-200. Впав літак орієнтовно за 300 кілометрів від України.
- Збиття ворожого винищувача було спільною операцією ГУР та Повітряних сил ЗСУ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що вони вперше під час повітряної атаки окупантів знищили дві ракети Х-22, які до цього збити не вдавалось.