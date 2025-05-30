Більшість є донорами, – аналітики спростували інформацію про 40 Ту-22М3 на аеродромі "Оленья"

Нещодавно в Defense Express звернули увагу на опубліковані ресурсом AviVector супутникові знімки російських аеродромів. Йшлося про 40 бортів Ту-22М3 на базі "Оленья" станом на 26 травня, однак згодом інформацію спростували.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву AviVector. Там заявили, що "цінують довіру українських ЗМІ", однак дані про переміщення бомбардувальників не відповідають їхнім спостереженням.

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Що відомо про переміщення

У Defense Express звернули увагу на те, що 26 травня на аеродромі "Оленья" нібито було одночасно зосереджено 40 Ту-22М3, 11 Ту-95МС та 5 Ан-12. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Такий висновок був зроблений через неврахування на обох авіабазах, "Белая" та "Оленья", значної кількості машин не в льотному стані. Редакція перепрошує за допущений промах в аналізі реального стану так званих "ВКС" Росії за інформацією з відкритих джерел,

– написали в Defense Express.

За уточненням аналітиків AviVector, кількість Ту-22М3 на авіабазі "Белая" залишається практично незмінною. До того ж більшість бортів на базі "Оленья" є донорами, які перебувають там протягом тривалого часу та активно не використовуються. Також 7 бомбардувальників помітили напередодні на авіабазі "Шайковка".