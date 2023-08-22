Ту-22м3 був готовим до бойового вильоту: фото пошкодженого аеродрому "Сольці" після удару

З'явилися супутникові знімки аеродрому "Сольці". 11 серпня повідомлялося про розташування Ту-22м3 на аеродромі "Сольці".

ЗМІ аналізують супутникові фото "Сольців". Про це пише "єРадар".

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Що можна побачити на фото

На одному зі знімків було чітко видно, що біля літака лежать дві ракети типу Х-22. У результаті нещодавньої "бавовни" на цьому аеродромі було знищено саме цей Ту-22м3.

На супутникових знімках помітно слід від згорілого борту Ту-22м3, саме в цьому місці.

Можна зробити висновок, що літак був повністю споряджений та готовий,

– зазначають журналісти.

"Сольці" до і після удару / Фото "єРадар"

Якщо скласти супутникові знімки із 16 серпня по 21 серпня, вийде своєрідне відео. На ньому дуже добре помітно, як літак перетворюється на попіл і зараз від ракетоносця видно тільки випалений слід.

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Що відомо про удар по аеродрому "Сольці"

У суботу, 19 серпня, в міноборони Росії заявили, що близько 10:00 на аеродром "Сольці" здійснили атаку невідомими безпілотниками. Їх намагалися збити зі стрілецької зброї.

Як результат, на території аеродрому "сталось займання на стоянці літаків", але росіяни запевняли, що пожежу оперативно ліквідували. Водночас міноборони Росії таки довелось згодом визнати, що пошкоджень унаслідок атаки зазнав один літак.

Згодом повідомили, що Україні вперше вдалось знищити стратегічний бомбардувальник Росії Ту-22М3. Країна-агресор більше не має інженерно-технічної бази для будівництва нових.

Авіабаза "Сольці" розташована в Новгородській області. Це військове летовище має найдовшу в регіоні злітно-посадкову смугу.

На момент удару на авіабазі перебувала невстановлена кількість надзвукових бомбардувальників дальнього радіуса дії Ту-22М3. Моніторингові канали вказують 10 одиниць Ту-22М3. В ISW підтвердили удар по базі та повідомили, що росіяни перемістили неушкоджений літак на авіабазу "Оленья" в Мурманській області.

Літак Ту-22М3 несе надзвукові протикорабельні ракети Х-22, якими Росія обстрілює Україну.